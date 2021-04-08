Порошенко обвинили в водной блокаде Крыма

У рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму Украиной , есть доказательства причастности к водной блокаде полуострова бывшего президента Украины Петра Порошенко . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета крымского парламента по законодательству Сергея Трофимова.

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По его словам, речь идет о доказательствах того, что перекрытие Северо-Крымского канала было проведено «с одобрения и под контролем» Порошенко.

Трофимов сообщил, что данные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Он также отметил, что бывший глава Украины также может фигурировать в исках и по другим блокадам в отношении крымского полуострова.