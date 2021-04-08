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В Крыму указали на причастность Порошенко к водной блокаде полуострова

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
У рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму Украиной, есть доказательства причастности к водной блокаде полуострова бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета крымского парламента по законодательству Сергея Трофимова.
Порошенко обвинили в водной блокаде Крыма
Фото: ТАССТАСС
По его словам, речь идет о доказательствах того, что перекрытие Северо-Крымского канала было проведено «с одобрения и под контролем» Порошенко.
Трофимов сообщил, что данные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Он также отметил, что бывший глава Украины также может фигурировать в исках и по другим блокадам в отношении крымского полуострова.
Ранее стало известно, что Крым расширил до пяти человек список украинских граждан, против которых готовится иск об организации водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокад полуострова. В перечень попал в том числе Порошенко.
Политика,В мире,Петр Порошенко,Республика Крым,Украина,
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