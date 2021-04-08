В МИД РФ оценили возможный бойкот США Олимпиады в Пекине

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Она указала на то, что США в последнее время часто касаются этой темы. «Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?» — возмутилась Захарова.

Дипломат также напомнила о проваленной «концепции бойкота», развернутой США и Европой против Олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году.