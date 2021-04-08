В МИД РФ оценили возможный бойкот США Олимпиады в Пекине

Она указала на то, что США в последнее время часто касаются этой темы. «Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?» — возмутилась Захарова.
Она вспомнила и о скандале вокруг футбольной формы американской сборной во время открытия Олимпиады 2012 в Лондоне. Тогда на одежде спортсменов заметили этикетки «Сделано в Китае». «Узнав об этом, принципиальные американские сенаторы предложили ее сжечь. Но так же принципиально, как они делают все остальное, не сожгли», — отметила дипломат.