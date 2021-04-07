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Пашинян назвал встречу с Путиным очень результативной

ТАССиещё 3
57 минут назад
Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным были насыщенными и результативными. Об этом в среду на встрече с членами Ассоциации армянских юристов России заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян назвал встречу с Путиным очень результативной
Фото: ТАССТАСС
"В течение трех с половиной часов обсудили с Владимиром Путиным множество вопросов. Встреча была результативной, несмотря на то, что не было подписано никаких документов. Мы обсудили множество договоренностей, в том числе и реализацию подписанных соглашений", - сказал он.
"У нас есть соглашения о совместной армяно-российской военной группировке и об общей региональной системе ПВО", - отметил Пашинян. "Мы обсудили с президентом России конкретный план и механизмы реализации положений этих договоренностей в новой сложившейся в регионе ситуации", - сообщил он.
По словам главы правительства, одним из важнейших вопросов повестки дня после обострения обстановки в Нагорном Карабахе является реформа Вооруженных сил Армении, которая проводится при поддержке российских партнеров. "Это был один из ключевых вопросов во время нашей дискуссии", - добавил он.
Пашинян находится в Москве с официальным визитом.
Политика,Никол Пашинян,Владимир Путин,Россия,Армения,
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