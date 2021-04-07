Пашинян назвал встречу с Путиным очень результативной

"У нас есть соглашения о совместной армяно-российской военной группировке и об общей региональной системе ПВО", - отметил Пашинян. "Мы обсудили с президентом России конкретный план и механизмы реализации положений этих договоренностей в новой сложившейся в регионе ситуации", - сообщил он.