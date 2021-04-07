Россия обвинила Украину в искажении соглашения по Донбассу

Он отметил, что украинские власти подтвердили свою приверженность мерам по прекращению огня «без каких бы то ни было искажений и интерпретаций», передаёт «Интерфакс».

Обстановка в Донбассе тем временем становится только хуже. В ЛНР на мине подорвались двое подростков, один из них погиб, другой доставлен в больницу. Утром 6 апреля в Донецке прогремел взрыв в жилом доме. В Горловке женщину ранил боеприпас, сдетонировавший на её участке.