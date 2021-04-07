В России заявили о неготовности «быть с Европой любой ценой»

При этом он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к взаимодействию с Брюсселем и, если потребуется, окажет ему помощь в условиях пандемии COVID-19. «Держим двери открытыми, потому что прекрасно понимаем: есть сиюминутная ситуация, на которую ориентируются западные политики, и в то же время есть исторические узы, веками складывавшиеся между россиянами и европейцами. Рвать их лишь потому, что поменялась конъюнктура, было бы неразумно», — пояснил он, добавив, что российская сторона согласна обсуждать с европейскими партнерами ключевые региональные проблемы и сотрудничать с ними по целому спектру направлений.
Патрушев
заметил, что существует несколько проблем, которые невозможно решить без участия ключевых игроков международных отношений, и в условиях нынешних реалий нормализация отношений является оптимальным сценарием. «В современном мире в долгосрочном плане выигрывают лишь те страны, которые продвигают и реализуют позитивную повестку дня, нацеленную не на создание разделительных линий, а на объединение усилий человечества во имя всеобщего развития и процветания», — заключил он.