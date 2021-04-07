Москва призвала Киев остановить нагнетание напряженности в Донбассе

Захарова также указала на наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ и существенную активизацию разведывательной деятельности иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.