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Москва призвала Киев и страны НАТО остановить нагнетание напряженности в Донбассе

ТАСС
1 час назад
Россия призывает Украину и страны Североатлантического альянса остановить военные приготовления, нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Москва призвала Киев остановить нагнетание напряженности в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины, - указала она. - Выступаем за урегулирование конфликта в Донбассе исключительно мирными средствами на безальтернативной основе минского Комплекса мер, одобренного резолюцией 2202 СБ ООН".
Захарова также указала на наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ и существенную активизацию разведывательной деятельности иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.

Отвлечь внимание

Информационная кампания, развернутая Украиной и рядом стран Запада, в ходе которой звучат обвинения в адрес РФ в эскалации напряженности на российско-украинской границе, призвана скрыть собственные военные приготовления Киева, считает Захарова
"Обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную в последнее время Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе и на российско-украинской границе. В качестве повода была выбрана обострившаяся ситуация на востоке Украины, которую провоцируют сами киевские власти, а также плановые мероприятия российских вооруженных сил по боевой подготовке, которые регулярно проводятся на территории России в этот период времени и не превышают масштабов прошлых лет, - указала дипломат. - Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины".
Политика,Мария Захарова,НАТО,Совбез ООН,МИД,Москва,Киев,Россия,Украина,
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