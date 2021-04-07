Москва призвала Киев остановить нагнетание напряженности в Донбассе

"Обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную в последнее время Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе и на российско-украинской границе. В качестве повода была выбрана обострившаяся ситуация на востоке Украины, которую провоцируют сами киевские власти, а также плановые мероприятия российских вооруженных сил по боевой подготовке, которые регулярно проводятся на территории России в этот период времени и не превышают масштабов прошлых лет, - указала дипломат. - Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины".