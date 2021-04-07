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Штатам подсказали два шага для возвращения российского посла

Деловая газета "Взгляд"
58 минут назад
«Москва ждет от Вашингтона позитивных действий. Тем самым Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал заявление МИД о том, что возвращение посла Анатолия Антонова в США зависит от готовности Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.
Штатам подсказали два шага для возвращения российского посла
Фото: Григорий Сысоев / РИА НовостиГригорий Сысоев / РИА Новости
«Похоже, что российская сторона заняла жесткую позицию касательно условий возвращения посла в Вашингтон», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
По его словам, американская сторона могла бы совершить как минимум два действия, которые можно квалифицировать как шаг в сторону нормализации отношений.
«Во-первых, Россия ожидает официальных заявлений относительно слов Джо Байдена в адрес Владимира Путина хотя бы на уровне пресс-секретаря президента США или госсекретаря. Во-вторых, Вашингтон мог бы гарантировать деэскалацию конфликта в Донбассе, потому что этот вопрос небезосновательно беспокоит Москву», – сказал эксперт.
Политолог также отметил важность российско-американских отношений для обеих сторон.
«Но в сложившейся ситуации Москве не остается ничего другого, кроме как ждать от Вашингтона каких-то действий. Таким образом Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – пояснил собеседник.
Эксперт также предположил, что у Москвы есть основания ожидать позитивных действий со стороны Вашингтона.
«В противном случае российское руководство выбрало бы иной способ действий, включая высылку американского посла. Но Москва заняла выжидательную позицию, пока решается вопрос о характере будущих российско-американских отношений», – заключил Ткаченко.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что возвращение российского посла Анатолия Антонова – «не вопрос ближайших дней». Решение этого вопроса зависит от готовности США «продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений».
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Политика,Станислав Ткаченко,Сергей Рябков,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Владимир Путин,Валдайский клуб,МИД,Деловая газета "Взгляд",Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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