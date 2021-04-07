Штатам подсказали два шага для возвращения российского посла

«Похоже, что российская сторона заняла жесткую позицию касательно условий возвращения посла в Вашингтон», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Во-первых, Россия ожидает официальных заявлений относительно слов Джо Байдена в адрес Владимира Путина хотя бы на уровне пресс-секретаря президента США или госсекретаря. Во-вторых, Вашингтон мог бы гарантировать деэскалацию конфликта в Донбассе, потому что этот вопрос небезосновательно беспокоит Москву», – сказал эксперт.
«Но в сложившейся ситуации Москве не остается ничего другого, кроме как ждать от Вашингтона каких-то действий. Таким образом Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – пояснил собеседник.
«В противном случае российское руководство выбрало бы иной способ действий, включая высылку американского посла. Но Москва заняла выжидательную позицию, пока решается вопрос о характере будущих российско-американских отношений», – заключил Ткаченко.