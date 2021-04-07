Лавров: "Россия готова поставлять военную технику в Пакистан"

Кроме того, по словам российского министра, это отвечает интересам всех государств данного региона.

Страны договорились продолжать совместные военно-морские учения «Аравийский муссон», а также тактические учения в горах «Дружба», направленные на борьбу с пиратством и терроризмом, говорится в сообщении.