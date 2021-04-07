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Лавров сообщил о готовности России поставлять военную технику в Пакистан

Газета.Ruиещё 7
14 часов назад
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши заявил, что в России подтвердили готовность поставки военной техники в Пакистан для того, чтобы улучшить антитеррористический потенциал страны. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров: "Россия готова поставлять военную технику в Пакистан"
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
«Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники», — отметил он.
Кроме того, по словам российского министра, это отвечает интересам всех государств данного региона.
Страны договорились продолжать совместные военно-морские учения «Аравийский муссон», а также тактические учения в горах «Дружба», направленные на борьбу с пиратством и терроризмом, говорится в сообщении.
«В ходе переговоров мы также приветствовали недавние шаги Индии и Пакистана по нормализации двусторонних отношений», — добавил Лавров.
Ранее Лавров рассказал, что Москва предложила Пакистану поставки сжиженного природного газа.
Политика,Гражданская война,Вторая волна,Сергей Лавров,МИД,Россия,Пакистан,
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