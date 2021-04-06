Москва ждет прогресса по иранской ядерной сделке

Михаил Ульянов. Отсутствие прогресса по восстановлению иранской ядерной сделки до конца мая может затруднить дальнейшее взаимодействие между сторонами. Об этом во вторник заявил в эфире телеканала " Россия-24 " постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

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"Нельзя исключать, что в этом году удастся восстановить [сделку], я бы даже сказал, что все-таки задача состоит сделать это гораздо раньше, потому что если не будет существенного прогресса до конца мая, то у нас опять возникнут проблемы с проверками по линии международного атомного агентства (Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - прим. ТАСС) в Иране", - сказал он.

При этом Ульянов отметил, что после первого дня переговоров можно ожидать позитивных результатов.

"Мы наконец перешли от общих слов о важности СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС). Сегодня это произошло, причем сразу после того, как Совместная комиссия дала поручение экспертам, эксперты собрались и начали работать, как над снятием санкций, так и по вопросам возвращения Ирана к выполнению его обязательств в ядерной сфере. Конечно, это серьезный момент, качественно новый. И задача всех переговорщиков стоит в том, чтобы этот процесс поддержать. <...> В принципе, все будет происходить очень сложно, это ясно уже сейчас. Но мне кажется, есть реальные основания ожидать, что результат может быть положительным", - добавил он.

США и Иран в Вене заявляют о готовности к возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в полном объеме, и "прямых стычек" между ними нет, добавил Ульянов.

"Задача определенная - возобновить сделку (СВПД - прим. ТАСС) в полном объеме. И американцы, и иранцы говорят, что они готовы. Конечно, иранцы высказываются в отношении Соединенных Штатов очень критично, но прямых стычек точно нет, хотя бы потому, что они между собой не общаются", - сказал он.

Ульянов добавил, что из-за отсутствия прямых контактов США и Иран общаются через посредников. "Представитель Евросоюза будет играть ключевую роль контактного лица в контактах между иранцами и американцами, но Россия тоже может включаться, как и любой другой участник соглашения", - пояснил дипломат.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта утверждал, что Вашингтон пойдет на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.

Встреча со спецпосланником США

Ульянов также сообщил, что в среду встретится со специальным посланником США по Ирану Робертом Мэлли, который возглавляет американскую группу переговорщиков по иранской ядерной сделке. "Мы общаемся с американцами достаточно регулярно. Завтра у меня состоится встреча со специальным посланником США по Ирану господином Мэлли, который возглавляет группу американских экспертов, приехавших в Вену", - сказал он.

Позицию нынешней американской команды переговорщиков в Вене Ульянов охарактеризовал как "достаточно взвешенную, без каких-то перегибов".

"Они пытаются понять, что происходит, прислушиваются к советам, - добавил постпред РФ. - Так что каких-то нареканий в адрес тех, кто сегодня занимается иранской ядерной программой, нет. Они пытаются нащупать почву для достижения прогресса".

Во вторник в Вене началось первое в 2021 году заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция). По итогам очного заседания двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

О сделке

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан 14 июля 2015 году в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии, известной как "шестерка" международных посредников. Заключение этого документа ознаменовало окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны стали подозревать Иран в разработке ядерного оружия, в связи с чем в отношении Тегерана были введены санкции и страна оказалась в международной изоляции.