Кириенко заявил о необходимости международных правил работы компаний в интернете

Сергей Кириенко. Мировое сообщество неизбежно должно будет договариваться о международных правилах работы глобальных компаний и пользователей в интернете, считает первый заместитель руководителя администрации президента России

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"Мы переходим на уровень, когда нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут все более международными. Мировое сообщество неизбежно должно будет собираться и договариваться о том, каковы должны быть эти правила", - сказал Кириенко, выступая на первом молодежном форуме по управлению интернетом "Youth RIGF".

По его словам, в рамках ООН создана дорожная карта по цифровому сотрудничеству с перечнем шагов, которые должны быть реализованы мировым сообществом, "чтобы выстроить одинаковые правила для интернет-гигантов и крупных международных платформ".

"С одной стороны, [интернет-гиганты] делают наш мир лучше и открывают для нас новые возможности, но, с другой стороны, должны быть и понятные правила их работы, функционирования, потому что не только государства должны соблюдать права и свободы граждан, но крупные мировые интернет-платформы должны подчиняться определенным правилам, они должны обеспечивать защиту персональных данных, используя большие данные, которые по сути своей принадлежат самим пользователям, они должны соблюдать правила использования этих данных", - подчеркнул Кириенко.

Он добавил, что также возникает "немалый вопрос", как должна распределяться прибыль от использования больших данных.

Меры в отношении Twitter

Меры Роскомнадзора по замедлению трафика социальной сети Twitter за неудаление запрещенного в РФ контента очень корректны, считает Кириенко.

"К счастью, после того, как Роскомнадзор начал применять меры ограничения - причем сделано очень корректно, так, чтобы не пострадали пользователи, - впервые за несколько лет компания начала работать (над удалением запрещенного контента - прим. ТАСС). Не блокируется ресурс, а замедляется прохождение сигнала", - сказал он.

Россия будет добиваться того, чтобы иностранные интернет-платформы соблюдали российские законы, заявил Кириенко.

"Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство с уважением воспринимали наши иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать", - сказал он.

"Законы наши надо уважать. Мы найдем способы пояснить это тем, кто из иностранных компаний пока этого не понимает. Надеюсь, что поймут", - добавил он.

Кириенко отметил, что российский интернет-рынок и законодательство РФ в сфере интернета являются одними из самых либеральных в мире.

"В отличие от целого ряда других стран у нас абсолютно открытый рынок, нет ограничений для любых иностранных платформ, все компании участвуют на российском рынке. Это значит, что российские компании должны выигрывать в честной конкурентной борьбе, и они выигрывают", - подчеркнул Кириенко.

Как подчеркнул Кириенко, глобальные платформы не должны вводить свою цензуру.

"У нас нет государственной цензуры, не может быть и цензуры глобальных платформ", - сказал он.