«Россия идет на войну иначе»: что зарубежные СМИ пишут об эскалации в Донбассе

Обострение вооруженного конфликта в Донбассе привлекло внимание всего мира. Зарубежные СМИ выдвигают предположения о причинах эскалации и рассуждают, стоит ли ждать полномасштабной войны и какой она может быть. Некоторые журналисты даже дают советы Евросоюзу и США о том, что делать в такой ситуации.

Фото: Evgeniy Maloletka/AP Evgeniy Maloletka/AP

Как полагает автор материала, администрация Байдена может взять на вооружение политику 43-го президента США Джорджа Буша , который убедил своего на тот момент грузинского коллегу Михаила Саакашвили , что его страна — ценный союзник Вашингтона и что Соединенные Штаты с Североатлантическим альянсом помогут ей, если Тбилиси втянется в вооруженный конфликт с Москвой

Карпентер напомнил, что в августе 2008 года Саакашвили начал наступление для восстановления контроля над вышедшей из состава Грузии Южной Осетии , в ходе которого грузины нанесли удар по российским миротворцам. Москва ответила на это масштабным контрнаступлением. Как отмечается в материале, Буш тогда заверил грузинского коллегу, что Вашингтон привержен территориальной целостности Грузии, но военную помощь обещать не стал: США и их союзники не пошли на риск конфронтации с ядерной державой.

Автор материала провел параллели между событиями в Грузии и на Украине и пришел к выводу, что сегодня есть два варианта развития событий в Донбассе: плохой и ужасный.

Он назвал вероятным повтор грузинского сценария: Украина, подталкиваемая Вашингтоном к конфронтации с Россией, решит, что поддержка американской стороны ей гарантирована, и потерпит военное поражение, так как американские руководители воздержатся от вступления в войну.

Вместе с тем автор допустил и второй вариант развития событий, при котором администрация Байдена предпримет военные действия в ответ на разгоревшийся между Россией и Украиной конфликт. Карпентер констатировал, что такой сценарий может привести к ядерной войне.

Еще одна публикация об обострении конфликта на Украине появилась в хорватском издании Advance. Как пишет обозреватель Д. Марьянович,

напряженная обстановка в Донбассе ухудшается обеспокоенностью России ролью НАТО в соседней стране.

Изначально, как напомнили в издании, Киев обвинил Москву в переброске войск к украинской границе, а теперь украинская сторона собирается совместно с Североатлантическим альянсом провести крупнейшие о времен холодной войны маневры Defender Europe 2021. В Кремле в этом контексте заявили, что усиление войск НАТО на Украине потребует дополнительных мер.

«Теперь сложилась ситуация, когда две страны, Украина и Россия, утверждают, что их безопасность — под угрозой. Украина опасается российского присутствия, а Россия — натовского», — указали в материале.

Как напомнили в хорватском издании, эскалация началась непосредственно после того, как к власти в США пришел Джозеф Байден. Американским администрациям, особенно в этом веке, по словам обозревателя, свойственно сразу же обозначать своих главных врагов. Если для Трампа таковым был Иран, то Байден сразу после вступления в должность президента допустил агрессивный выпад в отношении российского коллеги Владимира Путина, назвав его «убийцей».

«Эта агрессивная позиция в отношении российского президента не случайна и уж точно не следствие ошибок Байдена. Эскалация задумана заранее, поскольку, как я уже сказал, новой администрации нужно с самого начала показать, кто ее главный враг и на ком она сосредоточится», — пишет автор.

В свою очередь, в редакционной статье испанской газеты El País авторы призвали Россию воздерживаться от разжигания нестабильности на Украине, хотя в Москве неоднократно отмечали, что РФ — не сторона конфликта в Донбассе.

В издании оценили принимаемые для «отпора Путину» меры и предложили свои. В частности, как отметили в материале, уместной оказалась явная поддержка Украины со стороны США, а также обеспокоенный тон главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Но, по мнению журналистов, этого недостаточно. Они полагают, что для решения украинского вопроса ЕС должен действовать эффективно и сплоченно.

«Нужно, чтобы ЕС обновил собственную стратегию и согласовал ее с новой администрацией США, не теряя своего автономного голоса. Каждый новый агрессивный жест Путина напоминает: твердость сейчас — это не вариант поведения, а необходимость», — говорится в материале.

В свою очередь в публикации польской Gazeta приводится комментарий аналитика компании «Рохан консалтинг» Конрада Музыки (Konrad Muzyka), который занимается анализом размещения и передислокации российских сил.

По его словам, шумиха в СМИ, сопровождавшая недавние передвижения российских войск, свидетельствует о том, что целью была именно она. На войну Россия, как он утверждает, идет иначе.

«Я придерживаюсь концепции, гласящей, что Россия идет на войну, когда утрачивает политический контроль над тем или иным регионом, когда под угрозой оказываются ее интересы. Сейчас такой ситуации я не вижу», — сказал он.