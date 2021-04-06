Военный эксперт объяснил заявление Зеленского о конфликте в Донбассе

«Зеленский пытается продать себя и Украину подороже, пытается заинтересовать государства НАТО и США в том, чтобы те максимально поддержали Украину экономически и в военном отношении», — пояснил Подберёзкин.
«Конфликт в Донбассе, в таком виде, в каком он есть сейчас, нужен Западу, но он не нужен в качестве большой войны, это слишком опасно... Поэтому каждый пытается использовать этот конфликт в своих интересах. Зеленскому это нужно в качестве главного «пряника» для вступления в НАТО, а западным странам это нужно для того, чтобы создавать проблемы для России», — заключил он.