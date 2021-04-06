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Военный эксперт объяснил заявление Зеленского о конфликте в Донбассе

RT на русском
58 минут назад
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе для Украины является вступление в НАТО.
Военный эксперт объяснил заявление Зеленского о конфликте в Донбассе
Фото: Иван Николаев/ТАССИван Николаев/ТАСС
«Зеленский пытается продать себя и Украину подороже, пытается заинтересовать государства НАТО и США в том, чтобы те максимально поддержали Украину экономически и в военном отношении», — пояснил Подберёзкин.
Специалист подчеркнул, что с точки зрения НАТО «Украина непривлекательна», потому что им придётся нести ответственность за политику Киева, в том числе, и военно-политическую ответственность, а им, по словам эксперта, этого не хотелось бы.
«Конфликт в Донбассе, в таком виде, в каком он есть сейчас, нужен Западу, но он не нужен в качестве большой войны, это слишком опасно... Поэтому каждый пытается использовать этот конфликт в своих интересах. Зеленскому это нужно в качестве главного «пряника» для вступления в НАТО, а западным странам это нужно для того, чтобы создавать проблемы для России», — заключил он.
Ранее Зеленский заявил, что единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе для Украины является вступление в НАТО.
Политика,Конфликты,Владимир Зеленский,Алексей Подберезкин,НАТО,МГИМО,Соединенные Штаты,Украина,
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