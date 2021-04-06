Не всех членов парламента могут пустить на послание президента РФ

Агентство спросило у Пескова о формате проведения послания в условиях пандемии коронавируса. Мероприятие назначено на 21 апреля, спустя неделю после того, как глава государства получит вторую дозу вакцины против COVID. Это значит, что полностью иммунитет сформироваться не успеет.