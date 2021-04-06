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Кремль: не всех членов парламента могут пустить на послание

Ura.Ru
1 час назад
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пройдет в очном режиме. При этом состав участников мероприятия еще обсуждается с санврачами. Об этом во время общения с прессой заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
Не всех членов парламента могут пустить на послание президента РФ
Фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Агентство спросило у Пескова о формате проведения послания в условиях пандемии коронавируса. Мероприятие назначено на 21 апреля, спустя неделю после того, как глава государства получит вторую дозу вакцины против COVID. Это значит, что полностью иммунитет сформироваться не успеет.
«О полном карантине [для участников мероприятия] речи не идет, все-таки речь идет о Федеральном собрании. Вопрос о том, какой будет состав, пока прорабатывается с санитарными врачами. В любом случае, послание будет очным», — сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля. Позднее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что грядущее мероприятие станет «посланием новому времени», передает «Национальная служба новостей».
Политика,Валентина Матвиенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,РИА Ura.ru,
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