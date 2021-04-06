Не всех членов парламента могут пустить на послание президента РФ

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пройдет в очном режиме. При этом состав участников мероприятия еще обсуждается с санврачами. Об этом во время общения с прессой заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
Агентство спросило у Пескова о формате проведения послания в условиях пандемии коронавируса. Мероприятие назначено на 21 апреля, спустя неделю после того, как глава государства получит вторую дозу вакцины против COVID. Это значит, что полностью иммунитет сформироваться не успеет.
«О полном карантине [для участников мероприятия] речи не идет, все-таки речь идет о Федеральном собрании. Вопрос о том, какой будет состав, пока прорабатывается с санитарными врачами. В любом случае, послание будет очным», — сказал Песков.