Мишустин допустил ухудшение ситуации с коронавирусом

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин провел заседание президиума координационного совета правительства по контролю за заболеваемостью COVID-19. В ходе него он отметил, что на протяжении нескольких недель подряд в России сохраняется стабильная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, тогда как на Западе наблюдается третья волна пандемии.

Он сообщил, что некоторые эксперты предупреждают о возможности ухудшения ситуации с коронавирусом в России в связи с ситуацией на Западе. Глава кабинета министров назвал важным не допустить этого.

Во второй половине марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что к осени в России сформируется коллективный иммунитет, развитие пандемии остановится и будет отменена большая часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В середине марта специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, НИИ гриппа имени Смородинцева, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико» и компании «Полиметалл» представили результаты исследования об общепопуляционном иммунитете к коронавирусной инфекции в крупных городах России. Тест на антитела дал положительный результат у 53,4% участников.