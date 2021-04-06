Мишустин допустил ухудшение ситуации с коронавирусом

В России
может ухудшиться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом, как сообщает
РИА Новости, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
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Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин провел заседание президиума координационного совета правительства по контролю за заболеваемостью COVID-19. В ходе него он отметил, что на протяжении нескольких недель подряд в России сохраняется стабильная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, тогда как на Западе наблюдается третья волна пандемии.
Он сообщил, что некоторые эксперты предупреждают о возможности ухудшения ситуации с коронавирусом в России в связи с ситуацией на Западе. Глава кабинета министров назвал важным не допустить этого.
Во второй половине марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
высказала мнение, что к осени в России сформируется коллективный иммунитет, развитие пандемии остановится и будет отменена большая часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В середине марта специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, НИИ гриппа имени Смородинцева, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико» и компании «Полиметалл» представили результаты исследования об общепопуляционном иммунитете к коронавирусной инфекции в крупных городах России. Тест на антитела дал положительный результат у 53,4% участников.
Соавтор исследования заместительница директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко отметила, что для контроля над распространением COVID-19 необходимо, чтобы данный показатель достиг 70-80%. Она высказала мнение, что это станет возможным к середине лета, после чего возможно начало возвращения к нормальной жизни.