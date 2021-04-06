Лавров призвал Запад привести в чувства Украину

По его словам, также Москву тревожит само развитие ситуации на востоке Украины, а реакция Запада на поведение Киева — разочаровывает. Он обвинил власти Украины в наращивании военной структуры в Донбассе и переброске войск к линии соприкосновения.
«Мы не видим энергичных действий со стороны наших коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», — отметил министр.
3 марта, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления народной милиции ДНР сообщили, что в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.
На следующий день глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обвинил военнослужащих самопровозглашенных республик Донбасса в нарушении мирных договоренностей и пригрозил, что если они продолжат делать это, ВСУ будут отвечать адекватно — зеркально.
Вчера официальный представитель Государственного департамента США Нэд Прайс заявил, что США открыты к взаимодействию с Россией по ситуации на Украине. При этом он сообщил, что Вашингтон доверяет сведениям о передвижении российских войск на границе с Украиной и в Крыму. Прайс призвал Москву воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации.