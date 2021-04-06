Лавров обвинил Украину в нарушении всех договоренностей по Донбассу

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что неоднократно говорили европейским коллегам о невыполнении Украиной соглашений. Однако там, как считает Лавров, исходят из того, чтобы всемерно поддерживать существующую власть в лице президента Владимира Зеленского.
«Пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», — добавил глава МИД России.