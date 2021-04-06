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Лавров обвинил Украину в нарушении всех договоренностей по Донбассу

Lenta.ru
1 час назад
Украина нарушает заключенные в Минске договоренности по Донбассу, а Запад, несмотря на это, продолжает поддерживать Киев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Лавров обвинил Украину в нарушении всех договоренностей по Донбассу
Фото:  Евгений Биятов / РИА Новости Евгений Биятов / РИА Новости
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что неоднократно говорили европейским коллегам о невыполнении Украиной соглашений. Однако там, как считает Лавров, исходят из того, чтобы всемерно поддерживать существующую власть в лице президента Владимира Зеленского.
«Пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», — добавил глава МИД России.
Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,Киев,Минск,Украина,
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