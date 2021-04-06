Пашинян назвал отношения с Россией приоритетом

Как сообщалось до этого, что Путин и Пашинян встретятся в Москве в среду, 7 апреля, для обсуждения проблем в Нагорном Карабахе и интеграционных процессов между двумя странами. «Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — сообщала пресс-служба Кремля
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