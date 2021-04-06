Навального перевели в медсанчасть

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В ходе плановой диспансеризации у Навального обнаружились симптомы острого респираторного заболевания. У него уже взяли все анализы, в том числе тест на коронавирус.

"Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников", - сказали во ФСИН.

В учреждении проводят необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.