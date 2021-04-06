Навального перевели в медсанчасть

В ходе плановой диспансеризации у Навального обнаружились симптомы острого респираторного заболевания. У него уже взяли все анализы, в том числе тест на коронавирус.
"Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников", - сказали во ФСИН.
В учреждении проводят необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.
25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону сообщил, что отбывающему наказание в колонии во Владимирской области Алексею Навальному провели плановое медобследование. Ранее в УФСИН рассказали о выговорах Навальному за нарушения.