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"Известия": Навального перевели в медсанчасть из-за ОРЗ

Газета.Ru
54 минуты назад
Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии N 2 Владимирской области, переведен в медико-санитарную часть из-за симптомов ОРЗ. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).
Навального перевели в медсанчасть
Фото: ReutersReuters
В ходе плановой диспансеризации у Навального обнаружились симптомы острого респираторного заболевания. У него уже взяли все анализы, в том числе тест на коронавирус.
"Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников", - сказали во ФСИН.
В учреждении проводят необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.
25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону сообщил, что отбывающему наказание в колонии во Владимирской области Алексею Навальному провели плановое медобследование. Ранее в УФСИН рассказали о выговорах Навальному за нарушения.
Политика,Общество,Алексей Навальный,ФСИН,газета "Известия",ИТАР-ТАСС,Владимирская Область,
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