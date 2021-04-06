Лавров отправился в азиатское турне

В свою очередь у Индии есть вопросы к России в том, что касается взаимодействия по Афганистану. Как заявил ТАСС индийский дипломатический источник, Нью-Дели весьма огорчило, что российская сторона не пригласила представителей Индии на встречу расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в Афганистане с участием делегаций Кабула, движения "Талибан"
(запрещено в РФ), Турции и Катара, которая состоялась 18 марта в Москве. Возможно, на предстоящих в Нью-Дели переговорах сторонам все же удастся преодолеть непонимание и снять имеющиеся озабоченности.