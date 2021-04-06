Лавров отправился в азиатское турне

В Нью-Дели Лавров проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром и в тот же день вылетит в Пакистан

Саммиту быть

Несмотря на пандемию, России и Индии удалось сохранить традиционно плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств. В сентябре прошлого года для участия во встрече министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Москву посетил глава МИД Индии, а в феврале текущего года в российской столице побывал первый замминистра иностранных дел республики Харш Вардхан Шрингла.

Вероятно, на предстоящих переговорах Лавров и Джайшанкар обсудят подготовку к саммиту президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди . В соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры двух стран встречаются ежегодно, но в прошлом году из-за эпидемической ситуации впервые за 20 лет встречу на высшем уровне провести не удалось. Однако, как заявил в интервью ТАСС посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма, в Нью-Дели надеются, что отложенный саммит пройдет в южноазиатской стране в середине текущего года.

Стратегическое партнерство в пандемию

В преддверии визита в МИД РФ подчеркнули, что особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией является одним из приоритетов внешней политики России. Между двумя странами ведется активный политический диалог, развиваются торгово-экономические и военно-технические связи, научные и культурно-гуманитарные контакты.

Москва отмечает повышение интереса индийского бизнеса к Дальнему Востоку и другим регионам России. В ходе последнего российско-индийского саммита во Владивостоке в 2019 году Моди объявил о предоставлении кредитной линии в размере 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока. Как сообщил в интервью ТАСС посол Индии в Москве, переговоры об условиях выделения кредита находятся на продвинутой стадии.

Тесное стратегическое партнерство России и Индии проявилось на поле борьбы с пандемией. Договоренность о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" достигнута уже с несколькими индийскими фармацевтическими компаниями.

В понедельник в Индии был зафиксирован антирекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки - 103 558 случаев. Очевидно, что проблему вакцинации более чем миллиардного населения помогла бы решить скорейшая регистрация в Индии "Спутника V". Как сообщила в понедельник газета "Хинду'", российский препарат может быть одобрен для экстренного использования в ближайшие десять дней.

Проблемные точки

Ожидается, что министры обменяются мнениями по проблематике взаимодействия в ООН , ШОС, формате Россия - Индия - Китай, а также в БРИКС , где Индия председательствует в текущем году. Как подчеркнули в МИД РФ, Москва видит в Нью-Дели ответственного и глобального игрока.

"В духе особо привилегированного стратегического партнерства регулярно сверяем позиции и координируем подходы по самому широкому кругу вопросов, включая глобальную реформу управления и укрепление центральной координирующей роли ООН в международных делах", - отметили в российском дипведомстве.

Особое внимание планируется уделить обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Афганистане. По обоим вопросам у стратегических партнеров есть некоторые расхождения в позициях. Так, Москва критически настроена по отношению к продвигаемому Вашингтоном четырехстороннему формату США - Индия - Япония - Австралия, нацеленному на сдерживание Китая.