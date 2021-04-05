Путин подписал закон о просветительской деятельности

Под просветительской деятельностью предлагается понимать деятельность, осуществляемую вне рамок образовательных программ и направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Кроме этого, законом вводится запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции России.