Путин расширил права силовиков в России

Теперь сотрудникам ряда ведомств будет предоставлена личная охрана, а также охрана жилья и собственности.

Закон также предусматривает выдачу таким сотрудникам средств защиты, помещение этих граждан в безопасное место, обеспечение защиты их персональных данных, а также замену документов и изменение внешности.