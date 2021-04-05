Путин расширил права силовиков в России

Президент России Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Изменения внесены в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
«Путин подписал закон о государственной защите гражданских служащих Вооруженных сил», — передает RT.
Теперь сотрудникам ряда ведомств будет предоставлена личная охрана, а также охрана жилья и собственности.
Закон также предусматривает выдачу таким сотрудникам средств защиты, помещение этих граждан в безопасное место, обеспечение защиты их персональных данных, а также замену документов и изменение внешности.