1 млн доз «Спутник V» закупила Киргизия у России

Министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что республика закупила у России более одного миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет « Sputnik Кыргызстан».

Он отметил, что половина от всего объема закупки обошлась стране в 215 миллионов сомов (около 193 миллионов рублей), вторую половину Москва согласилась отдать Бишкеку бесплатно. Министр пояснил, что платная часть партии должна поступить в Киргизию «гораздо быстрее», чем подаренная — в мае или июне.

Бейшеналиев добавил, что страна также планирует открыть производство российской вакцины и на своей территории, так как сейчас у заводов-производителей наблюдаются очереди из контрактов от других стран. Высокий спрос на препарат он объяснил его популярностью во всем мире.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.