Госдума утвердит нового уполномоченного по правам человека

Володин высоко оценил работу действующего омбудсмена Татьяны Москальковой: «Это человек с неисчерпаемой энергией, никогда не боится тяжелых испытаний». Она в течение пяти лет «решала сложнейшие проблемы и помогала гражданам», отметил спикер Госдумы.
Москалькова занимает эту должность с 2016 года. Президент 1 апреля снова внес ее кандидатуру для переназначения. Предложения о кандидатах на пост омбудсмена также могут вносить Совет Федерации, депутаты Госдумы и фракции нижней палаты.
Кроме того, в Госдуме предварительно согласована дата ежегодного отчета правительства. Он планируется на 12 мая.