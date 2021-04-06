Госдума утвердит нового уполномоченного по правам человека

Володин высоко оценил работу действующего омбудсмена Татьяны Москальковой: «Это человек с неисчерпаемой энергией, никогда не боится тяжелых испытаний». Она в течение пяти лет «решала сложнейшие проблемы и помогала гражданам», отметил спикер Госдумы.