В МИД заявили о контактах с США по Украине

При этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
заявлял, что в Донбассе Киев должен отвечать стрельбой на стрельбу, а на ложь — правдой. Он назвал уступки признаком слабости. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин
пообещал помочь Украине в Донбассе. Во время телефонного разговора с Ллойдом его украинский коллега Андрей Таран рассказал о четверых украинских военных, которые стали жертвами обстрела в районе поселка Шумы. Ллойд в ответ заявил, что США «не оставят Украину одну».