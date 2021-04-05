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В МИД заявили о контактах с США по Украине

Алиса Селезнёва
31 минуту назад
Заместитель руководителя МИД Сергей Рябков заявил об обсуждении украинского вопроса Россией и США. Об этом пишет РИА Новости.
В МИД заявили о контактах с США по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам замглавы МИД РФ, контакты по Украине ведутся.
«Это проводится на высоком уровне», - заявил Рябков.
Он подчеркнул, что Москва уже заверила Вашингтон в беспочвенности обвинений в дестабилизации Россией ситуации на востоке Украины.
«Озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности», - отметил дипломат.
По его словам, «стабилизации обстановки» помогла бы озабоченность США поведением Украины, а не России.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
При этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что в Донбассе Киев должен отвечать стрельбой на стрельбу, а на ложь — правдой. Он назвал уступки признаком слабости. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин пообещал помочь Украине в Донбассе. Во время телефонного разговора с Ллойдом его украинский коллега Андрей Таран рассказал о четверых украинских военных, которые стали жертвами обстрела в районе поселка Шумы. Ллойд в ответ заявил, что США «не оставят Украину одну».
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация становится все более напряженной, и предостерег от «безумия» на Донбассе.
Политика,В мире,Ллойд Остин,Сергей Рябков,Леонид Кравчук,Дмитрий Песков,МИД,РИА Новости,Москва,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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