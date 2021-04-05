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Объявлена дата послания Путина Федеральному собранию

Lenta.ru
1 час назад
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля. Дату объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в понедельник, 5 апреля.
Кремль определился с датой послания Путина Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в ходе выступления Путин затронет темы социально-экономического и технологического развития страны. В СМИ писали, что во время выступления главы государства может прозвучать много социальных инициатив.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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