В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Госдуме раскрыли планы борьбы с алкоголем среди населения

News.ruиещё 1
39 минут назад
В Госдуме готовится предложение по борьбе со злоупотреблением алкоголем. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин.
Депутаты придумали новые методы борьбы с пьянством
Фото: ТАССТАСС
Как рассказал депутат, в настоящее время власти готовят новую антиалкогольную политику, рассчитанную на ближайшие 10 лет. Предыдущая концепция трезвости прекратила действовать в 2020 году.
По словам Говорина, которые приводит радио Sputnik, объёмы потребления алкоголя среди россиян вызывают опасения экспертов, в этой связи дальнейшая антиалкогольная стратегия должна способствовать снижению этих показателей.
По мысли депутата, в ходе борьбы со злоупотреблением алкоголем упор нужно делать на просветительской работе, которая покажет людям всю пользу трезвой жизни и весь вред возлияний.
Также Николай Говорин считает необходимым повышать у граждан культуру ответственного отношения к своему здоровью, это возможно делать с помощью социальной рекламы.
Надо разработать грамотную информационную политику. Кто осведомлён, тот вооружён, — резюмировал депутат.
Ранее психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев призвал россиян поостеречься алкогольных коктейлей, ведь это самый опасный вид алкогольных напитков. Об этом писал NEWS.ru.
Политика,Николай Говорин,Госдума,ИА Sputnik,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители