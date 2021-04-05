Депутаты придумали новые методы борьбы с пьянством

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готовится предложение по борьбе со злоупотреблением алкоголем. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин
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Как рассказал депутат, в настоящее время власти готовят новую антиалкогольную политику, рассчитанную на ближайшие 10 лет. Предыдущая концепция трезвости прекратила действовать в 2020 году.
По словам Говорина, которые приводит радио Sputnik, объёмы потребления алкоголя среди россиян вызывают опасения экспертов, в этой связи дальнейшая антиалкогольная стратегия должна способствовать снижению этих показателей.
По мысли депутата, в ходе борьбы со злоупотреблением алкоголем упор нужно делать на просветительской работе, которая покажет людям всю пользу трезвой жизни и весь вред возлияний.
Также Николай Говорин считает необходимым повышать у граждан культуру ответственного отношения к своему здоровью, это возможно делать с помощью социальной рекламы.
Надо разработать грамотную информационную политику. Кто осведомлён, тот вооружён, — резюмировал депутат.
Ранее психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев призвал россиян поостеречься алкогольных коктейлей, ведь это самый опасный вид алкогольных напитков. Об этом писал NEWS.ru.