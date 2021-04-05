Церквям и мечетям попросили дать скидки на свет

В период пандемии коммунальные платежи для многих культовых учреждений стали непосильной ношей. При этом государственные меры поддержки в этой сфере, которые получили население и предприятия, на церковь не распространялись. Исправить ситуацию взялись в Государственной Думе

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Депутаты попросили министра энергетики включить религиозные объединения в список льготников. В итоге в Правительстве приняли решение — продавать церквям газ со скидкой. Аналогичное решение должно быть принято и по электроэнергии, настаивают в Госдуме. Какие ещё льготы могут получить культовые учреждения, узнала «Парламентская газета».

Да будет свет!

Современные приходы — это не только место богослужения. При многих церквях сегодня работают трапезные, где кормят малоимущих, воскресные школы, где занимаются с детьми, и даже собственные больницы, где ухаживают за одинокими стариками.

Таким образом, церкви всё чаще становятся центрами социальной работы. Задача государства — финансово поддерживать такие учреждения, считает председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов

«В период пандемии тысячи священников шли в больницы, на дом к больным людям, оказывали им психологическую, духовную поддержку. Именно в это время проявился огромный вклад религиозных организаций в социальное служение. Поэтому государство должно поддерживать религиозные объединения, и в первую очередь РПЦ, а также другие традиционные для нашей страны конфессии», — сказал депутат «Парламентской газете».

Значительную часть внешних затрат религиозных организаций сегодня составляют платежи за жилищно-коммунальные услуги, отметил Гаврилов . При этом счета за тепло, электричество, газ, воду и даже вывоз мусора оплачиваются из пожертвований прихожан.

В период пандемии тысячи священников шли в больницы, на дом к больным людям, оказывали им психологическую, духовную поддержку Снижение пожертвований из-за карантина и возникшие в связи с этим проблемы по оплате коммунальных платежей подтвердили и в самой РПЦ. 9 апреля 2020 года патриарх Кирилл направил письмо главе Правительства Михаилу Мишустину с просьбой об отсрочке коммунальных платежей, сообщила РБК.

Тогда же депутаты обратились к руководителям регионов с просьбой оказать помощь культовым учреждениям в оплате услуг ЖКХ. В итоге в отдельных субъектах власти предоставили церквям, мечетям и синагогам скидки или отсрочки по платежам, рассказал парламентарий.

Узаконить эту норму на федеральном уровне спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил министра энергетика Александра Новака на видеоконференции в апреле прошлого года.

Итогом этой встречи стало постановление Правительства, которое вступило в силу с 1 апреля 2021 года. Документ внёс изменения в «Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ в России». В новой редакции религиозные объединения включили в число потребителей голубого топлива, что даёт им право покупать газ со скидкой.

«Аналогичные меры необходимо распространить и на электроэнергию. Этот вопрос мы также ставили на встрече с Новаком, — рассказал «Парламентской газете» Сергей Гаврилов. — Такая работа уже ведётся, вопрос в проработке у Минэнерго, решение может быть принято в ближайшее время».

А газ уже есть

Включение религиозных объединений в число потребителей газа позволяет не только церквям, но также мечетям, синагогам и представителям других традиционных конфессий покупать газ со скидкой в размере 20 процентов от регулируемой оптовой цены.

Так, например, стоимость газа для жителей Московской области, которые также входят в число льготников, составляет 3921 рубль за тысячу кубометров, а для нужд промышленности — 4903 рубля. До сих пор религиозные объединения покупали газ, как предприятия, теперь их приравняли к населению.

«Учитывая, что такие учреждения у нас не содержатся за счёт государства, им, действительно, бывает трудно содержать коммунальную инфраструктуру, — прокомментировал нововведение «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. — К тому же надо понимать, что религиозные организации бывают разные: большие в городах, маленькие в поселениях — и все они содержатся на средства прихожан, поэтому, конечно, надо идти им навстречу, это правильно».

Согласно постановлению Правительства, покупать льготный газ культовые учреждения могут для использования в котельных или для производства электро- и тепловой энергии на объектах богослужения, в приходских школах, трапезных и так далее.

И другие льготы

Депутаты и впредь будут поддерживать традиционные конфессии в России, сообщил в разговоре с «Парламентской газетой» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Это те организации, которые фактически занимаются воспитанием людей и делают это в самых лучших традициях: учат добру, миру, любви, отметил депутат.

«В прошлом году мы приняли решение включить религиозные организации в перечень тех, чьи вклады в банках обеспечены страхованием. Потому что это, как правило, благотворительные деньги, которые предназначены для ремонта церквей, помощи малоимущим, — деньги, собранные с населения, и это неправильно, что раньше они сгорали», — рассказал Аксаков.

Ранее религиозные объединения в России также получили льготы по НДС при реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения.

Ещё одним законом был уменьшен налог на прибыль с пожертвований в любой форме в адрес некоммерческих и религиозных организаций.

А на период пандемии РПЦ наряду с другими социально значимыми учреждениями освобождали от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года. По данным правового управления Русской православной церкви, тогда льготами смогли воспользоваться до 40 тысяч религиозных организаций.

Одна из обсуждаемых инициатив, решение по которой пока не принято, — снижение страховых взносов на постоянной основе с 30 до 15 процентов от фонда оплаты труда, как это уже реализовано в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил Сергей Гаврилов.