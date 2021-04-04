России с 1 июня начнёт работу единый реестр видов контроля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин . Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщили представители пресс-службы кабинета министров.

Работа реестра будет заключаться в формировании данных. Набор сведений станет использоваться различными информационными системами, в частности Единым реестром контрольных мероприятий и ведомственными информационными системами. В результате деятельности реестра вся совокупность сведений о контроле будет единообразной.

Как рассказали в кабмине, в рамках производимой работы речь идёт о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу.

Важно, что снижается административная нагрузка на предпринимателей, устраняются дублирующие функции, а также становится возможным более эффективно оценивать работу самих надзорных органов, — цитирует ТАСС слова премьера, приведённые пресс-службой кабмина.

Как добавил Мишустин, новая модель работы надзорных органов предполагает применение риск-ориентированного подхода во всех видах контроля, приоритет профилактики возможных нарушений перед наказанием.