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«Мир Западу не нужен»: в Госдуме отреагировали на гибель ребёнка в Донецке

News.ruиещё 1
1 час назад
Отсутствие реакции на преступления киевского режима свидетельствует о том, что Западу не нужен мир на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В Госдуме отреагировали на гибель ребёнка в Донецке
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look PressAleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press
По мнению Слуцкого, которое он приводит в своём Telegram-канале, трагедия, в результате которой погиб пятилетний мальчик, стала закономерным следствием политики украинских властей.
Киев ведет братоубийственную войну, направляя на юго-восток Украины снаряды с надписями «Детям Донбасса», — написал российский депутат.
Слуцкий подчёркивает, что на этом фоне слова о «российской агрессии» выглядят по меньшей мере цинично. При этом «Коллективный Запад» никак не реагирует на происходящее, подтверждая, что ему не нужен мир на Украине, но важно создавать напряжение у границ России ценой жизни мирных людей.
На геополитической шахматной доске Брюссель и Вашингтон пытаются разыграть кровавый гамбит, вряд ли отдавая себе отчёт, что выигрышной эта партия быть не может, — написал депутат.
В субботу, 3 апреля, пятилетний ребёнок погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Ранения получила 67-летняя пенсионерка. Об этом писал NEWS.ru.
Политика,Конфликты,Леонид Слуцкий,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,Киев,Донецк,Украина,
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