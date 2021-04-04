Началась разработка закона о легализации мигрантов в РФ

Разработку законопроекта, позволяющего иностранцам и лицам без гражданства легально находиться на территории России , не взирая на ряд нарушений, начали в МВД РФ . Об этом 4 апреля сообщает ТАСС.

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Разработка законопроекта проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства. Законопроект определит порядок и условия пребывания на территории России иностранцев и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах.

В переходных и заключительных положениях законопроекта предлагается «закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени». Отмечается, что меры административного воздействия к данным гражданам применяться не будут, а принятые ранее будут отменены.

В МВД пояснили, что в настоящее время в России на законодательном уровне нет института «миграционной амнистии», который бы позволил госоргану или должностному лицу принять решение о правовом статусе иностранных граждан. Наряду с этим существует ряд законов, которые дают возможность лицам без гражданства и иностранцам легализовать своё нахождение в стране.