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МВД РФ начало разработку законопроекта о легализации мигрантов в России

ИА Regnumиещё 3
21 минуту назад
Разработку законопроекта, позволяющего иностранцам и лицам без гражданства легально находиться на территории России, не взирая на ряд нарушений, начали в МВД РФ. Об этом 4 апреля сообщает ТАСС.
Началась разработка закона о легализации мигрантов в РФ
Фото: ТАССТАСС
Разработка законопроекта проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства. Законопроект определит порядок и условия пребывания на территории России иностранцев и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах.
В переходных и заключительных положениях законопроекта предлагается «закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени». Отмечается, что меры административного воздействия к данным гражданам применяться не будут, а принятые ранее будут отменены.
В МВД пояснили, что в настоящее время в России на законодательном уровне нет института «миграционной амнистии», который бы позволил госоргану или должностному лицу принять решение о правовом статусе иностранных граждан. Наряду с этим существует ряд законов, которые дают возможность лицам без гражданства и иностранцам легализовать своё нахождение в стране.
В частности, закон о гражданстве позволяет отдельным категориям лиц, которые находятся в России уже длительное время с неопределённым правовым статусом, получить гражданство РФ в упрощённом порядке. Также на урегулирование правового статуса направлен закон, дающий возможность получить временное удостоверение личности лицам без гражданства, находящимся на территории РФ. Данный закон вступит в силу 24 августа текущего года.
Политика,Мигранты,МВД,ИТАР-ТАСС,Россия,
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