Разговор о коррупции: Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского

Пушков отметил, что двум лидерам определённо было, что обсудить, и привёл в пример историю с сыном Джо Байдена.

Хантер Байден работал советником руководства фирмы Burisma с зарплатой порядка $50 тысяч. По мнению сторонников экс-президента США Трампа, для лоббирования определённых интересов Хантер использовал отца. Кроме того, самого Байдена-старшего подозревают в давлении на Киев для увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Тот вёл расследование против фирмы, в которой трудился Хантер. Сам действующий президент США все обвинения отрицает.