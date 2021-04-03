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Разговор о коррупции: Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского

News.ru
1 час назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично прокомментировал информацию о телефонном разговоре между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Особенное внимание сенатор заострил на теме коррупции.
Разговор о коррупции: Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора Зеленский и Байден обсудили усилия Киева по борьбе с коррупцией.
Пушков отметил, что двум лидерам определённо было, что обсудить, и привёл в пример историю с сыном Джо Байдена.
О борьбе с коррупцией как теме переговоров между главами США и Украины: Байдену и Зеленскому и впрямь есть что обсудить. Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена. И как сам Байден спасал ее от расследования со стороны украинской прокуратуры. А потом хвалился на весь мир, как уволил генпрокурора Украины, — написал россиянин в своём Telegram-канале.
Хантер Байден работал советником руководства фирмы Burisma с зарплатой порядка $50 тысяч. По мнению сторонников экс-президента США Трампа, для лоббирования определённых интересов Хантер использовал отца. Кроме того, самого Байдена-старшего подозревают в давлении на Киев для увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Тот вёл расследование против фирмы, в которой трудился Хантер. Сам действующий президент США все обвинения отрицает.
Ранее NEWS. ru писал о том, что сын президента США Джо Байдена Хантер рассказал, что деньги, которые он получил, будучи членом правления украинской газодобывающей компании Burisma, он потратил на алкоголь и наркотики.
Политика,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Совет Федерации,Киев,Соединенные Штаты,Украина,
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