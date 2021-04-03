Сокамерники рассказали о поведении Навального в колонии

Навальный отказывается работать и последние два дня, например, просто лежал на кровати, что запрещено в колонии, сообщил его сокамерник Константин Михалкин.

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Он отметил, что, несмотря на пометку «склонен к побегу», сотрудники тюрьмы не будят его по ночам, а просто подходят к кровати с видеокамерой. Это необходимо, чтобы зафиксировать присутствие заключённого на месте.

Отбывающие наказание в колонии во Владимирской области, по данным RT, отметили высокомерный тон Навального при общении с окружающими. При этом открытого конфликта с оппозиционером пока не было ни у кого.

При этом блогер всегда делится с сокамерниками содержимым посылок и не ведёт политическую агитацию, только иногда может прокомментировать новости по телевизору.