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Путин наградил скандального депутата Слуцкого

Ura.Ruиещё 1
45 минут назад
Президент России Владимир Путин наградил председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщается на сайте комитета.
Путин наградил скандального депутата Слуцкого
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU
«Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий указом Президента РФ награжден Орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени», — говорится в сообщении.
Депутат был отмечен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Эта награда станет первой после скандала, который произошел вокруг депутата в 2018 году. Тогда некоторые журналистки, работающие в Госдуме, обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Сам парламентарий заявлял, что никогда не приставал к ним.
Политика,Леонид Слуцкий,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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