Путин наградил скандального депутата Слуцкого

«Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий указом Президента РФ награжден Орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени», — говорится в сообщении.
Депутат был отмечен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Эта награда станет первой после скандала, который произошел вокруг депутата в 2018 году. Тогда некоторые журналистки, работающие в Госдуме, обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Сам парламентарий заявлял, что никогда не приставал к ним.