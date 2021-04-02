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Законопроект о надзоре за маньяками разрабатывают в Госдуме

ИА Regnum
58 минут назад
Законопроект, ужесточающий правила надзора за совершившими тяжкие насильственные преступления, разрабатывают депутаты Госдумы фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
Законопроект о надзоре за маньяками разрабатывают в Госдуме
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нужно жестко отслеживать их передвижения с помощью электронных браслетов, а также запрещать приближаться к жертвам и контактировать с ними любыми способами — в том числе в соцсетях или через третьих лиц», — заявил Миронов.
Первое же нарушение правил надзора должно караться заключением под стражу, подчеркнул он.
«Наша фракция разрабатывает соответствующие поправки, мы внесем их в ближайшее время». — заверил Миронов.
Поводом к разработке законопроекта стало интервью «скопинского маньяка».
Политика,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,ИА REGNUM,
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