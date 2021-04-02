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Песков прокомментировал слова Мединского о великоросских землях

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад
На повестке дня в администрации президента не стоит вопрос о том, как «великоросские земли» оказались на территории Украины, Казахстана и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал слова Мединского о великоросских землях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нет, на повестке дня нет такого вопроса... Это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня в администрации президента», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский во время выступления заявил, что необходимо подумать о том, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».
Кроме того, Мединский отметил уязвимость современного российского государства в плане отношения к собственной истории, чем пользуется Запад, целенаправленно вбрасывая ложь о ключевых событиях прошлого, чтобы разрушить Россию.
Политика,Владимир Мединский,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,РИА Новости,Казахстан,Беларусь,Украина,
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