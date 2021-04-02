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США пригласили Путина на саммит по климату

News.ruиещё 3
2 часа назад
Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит по климату, который организуют Соединённые Штаты. Однако никаких деталей пока нет, подробности уточняются по дипломатическим каналам. Об этом в пятницу, 2 апреля, в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
США пригласили Путина на саммит по климату
Фото: News.ruNews.ru
Песков подтвердил, что приглашение, адресатом которого является Путин, действительно было получено. Однако детали пока отсутствуют.
Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее, — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее представители американского правительства заявляли, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату 40 мировых лидеров. Переговоры состоятся 22–23 апреля в формате онлайн.
Как передавал NEWS.ru, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что последние события в двусторонних отношениях стали причиной того, что российский дипломат не стал выступать на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом.
По мнению Полянского, было бы нелогично что-либо говорить на этой встрече.
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