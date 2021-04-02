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Песков оценил заявление Азербайджана о найденных в Карабахе обломков «Искандеров»

Газета.Ru
29 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения азербайджанской стороны об обнаружении на территории Нагорного Карабаха обломков ракетных комплексов «Искандер».
Песков оценил заявление Азербайджана об обломках «Искандеров»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это новая информация, неизвестно, не располагаю информацией. Искандеры не применялись во время конфликта, и это было подтверждено», — сказал представитель Кремля.
Ранее в пятницу, 2 апреля, азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер».
Представитель агентства сообщил, что обломки двух ракет были найдены в городе Шуша 15 марта текущего года при очистке специалистами территорий от мин.
Начальник Главного штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян, в свою очередь, отказался комментировать возможное применение армянской стороной «Искандеров», отметив, что соответствующая информация не подлежит разглашению.
В конце февраля в Министерстве обороны России заявили, что ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Отмечалось, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.
Политика,Дмитрий Песков,Министерство обороны,Азербайджан,
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