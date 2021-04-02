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В Госдуме предложили законом ограничить размер эквайринга

ИА Regnum
2 часа назад
Существенно снизить банковские комиссии и установить верхний предел для эквайринга призвал лидер «Справедливой России» депутат Госдум Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
В Госдуме предложили законом ограничить размер эквайринга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Прибыль банков от комиссий в 2020 году достигла 1,3 трлн рублей, или 1% ВВП. И это несмотря на кризис и пандемию. Услуги банков стали слишком дорого обходиться экономике, их давно пора поставить на место», — сказал Миронов.
Прежде всего, по мнению парламентария, следует снизить тарифы на эквайринг — речь идет о плате продавцов за то, что покупатели расплачиваются банковскими картами.
«Необходимо законодательно ограничить верхний предел тарифов на эквайринг на уровне 0,5%», — заявил парламентарий, отметив, что эквайринг в России стоит в десять раз дороже, чем на Западе (2 3% против 0,2 0,3%.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который два года назад обратил внимание на то, что эквайринг превратился в квазиналог, и призвал работать над его снижением.
«Прошло уже два года и до сих пор никаких результатов. ЦБ и Минфин молчат. В конце концов, мерзко наживаться на том, что из-за страха заразиться люди чаще пользуются картами и оплачивают покупки в интернете», — сказал Миронов.
Политика,Сергей Миронов,Владимир Путин,Справедливая Россия,Центральный банк России,Госдума,Минфин,ИА REGNUM,
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