В Госдуме предложили законом ограничить размер эквайринга

«Прибыль банков от комиссий в 2020 году достигла 1,3 трлн рублей, или 1% ВВП. И это несмотря на кризис и пандемию. Услуги банков стали слишком дорого обходиться экономике, их давно пора поставить на место», — сказал Миронов.
«Необходимо законодательно ограничить верхний предел тарифов на эквайринг на уровне 0,5%», — заявил парламентарий, отметив, что эквайринг в России стоит в десять раз дороже, чем на Западе (2 3% против 0,2 0,3%.
«Прошло уже два года и до сих пор никаких результатов. ЦБ и Минфин молчат. В конце концов, мерзко наживаться на том, что из-за страха заразиться люди чаще пользуются картами и оплачивают покупки в интернете», — сказал Миронов.