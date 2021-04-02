Путин отметил общность культурных ценностей России и Белоруссии

В России День единения белорусского и российского народов
был провозглашен 2 апреля 1996 года указом президента РФ Бориса Ельцина
"О Дне единения народов". В Белоруссии День единения народов отмечается в соответствии с указом президента республики Александра Лукашенко
от 5 марта 1997 года. Праздник установлен в честь подписания в 1996 оду договора о создании Сообщества России и Белоруссии. Через год, 2 апреля 1997 года, Сообщество было преобразовано в Союз России и Белоруссии. 25 декабря 1998 года главы двух государств приняли Декларацию о дальнейшем единении России и Белоруссии, которая определила основные задачи интеграции: согласование внешней политики, вопросов обороны и безопасности, создание единого экономического пространства, обеспечение соблюдения прав граждан и другие вопросы.