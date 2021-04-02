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Путин отметил общность культурных ценностей России и Белоруссии

ТАСС
2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии с праздником, отметив общность культурных и духовных ценностей стран. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля в пятницу.
Путин отметил общность культурных ценностей России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Искренне поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси. Этот праздник является символом дружбы наших народов, связанных общей историей, культурными и духовными ценностями и при этом бережно хранящих свою самобытность и национальные традиции", - говорится в телеграмме.
Президент России подчеркнул особый союзный формат отношений между странами, который обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны, безопасности и образования.
"Реализуются крупные двусторонние экономические, энергетические и инфраструктурные проекты. Расширяется конструктивный диалог по линии законодательных органов власти, межрегиональная кооперация, контакты между деловыми кругами и общественными организациями", - добавил он.
Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии союзнических связей между РФ и Белоруссией и пожелал участникам торжественных мероприятий успехов и благополучия.
В России День единения белорусского и российского народов был провозглашен 2 апреля 1996 года указом президента РФ Бориса Ельцина "О Дне единения народов". В Белоруссии День единения народов отмечается в соответствии с указом президента республики Александра Лукашенко от 5 марта 1997 года. Праздник установлен в честь подписания в 1996 оду договора о создании Сообщества России и Белоруссии. Через год, 2 апреля 1997 года, Сообщество было преобразовано в Союз России и Белоруссии. 25 декабря 1998 года главы двух государств приняли Декларацию о дальнейшем единении России и Белоруссии, которая определила основные задачи интеграции: согласование внешней политики, вопросов обороны и безопасности, создание единого экономического пространства, обеспечение соблюдения прав граждан и другие вопросы.
Политика,Борис Ельцин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Россия,Беларусь,
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