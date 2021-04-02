Путин отметил общность культурных ценностей России и Белоруссии

Президент России подчеркнул особый союзный формат отношений между странами, который обеспечивает высокий уровень взаимодействия в сферах внешней политики, обороны, безопасности и образования.

Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии союзнических связей между РФ и Белоруссией и пожелал участникам торжественных мероприятий успехов и благополучия.