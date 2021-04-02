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Путин поговорил по телефону с Лукашенко: главное

РИА "ФедералПресс"иещё 2
40 минут назад
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Президенты обменялись теплыми поздравлениями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поговорил по телефону с Лукашенко
Фото: kremlin.rukremlin.ru
«Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений», – говорится в сообщении.
Владимир Путин и Александр Лукашенко также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. К ним относится и сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Путин и Лукашенко провели встречу в Красной поляне, в ходе которой главы государств обсудили основные вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства.
Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ФедералПресс,Россия,Беларусь,
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