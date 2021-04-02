Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. К ним относится и сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Путин и Лукашенко провели встречу в Красной поляне, в ходе которой главы государств обсудили основные вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства.