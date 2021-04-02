Как писал NEWS.ru, опубликовано фото неопознанной подлодки, которая едва не сорвала якорную систему российского трубоукладчика «Северного потока — 2» «Фортуна». Утром 1 апреля компания — оператор строительства газопровода сообщила о провокациях со стороны военных кораблей в районе проведения работ трубоукладчика. Речь шла о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолётов. В компании считают, что единственной целью подобных действий было препятствование осуществлению проекта. Там отметили, что «это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», с учётом того, что «Северный поток — 2» — это экономический, а не военный проект.