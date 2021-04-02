Белоруссия и РФ испытывают беспрецедентное давление извне, в этих условиях консолидация на площадках Союзного государства позволяет странам эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко

Как сообщает в пятницу президентская пресс-служба на сайте главы государства, Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения народов двух стран.

"Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе", - заявил Лукашенко.

По его словам, очевидно, что в дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух государств, во взаимовыгодном сотрудничестве "кровно заинтересованы как россияне, так и белорусы".

"В непростых условиях прошедшего года мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность. Насколько ценной является взаимная поддержка. Подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между нашими странами стало объединение усилий в борьбе с новой инфекцией", - сказал глава республики.

Он выразил уверенность, что вместе белорусы и россияне преодолеют все трудности, подтверждая правильность выбранного 25 лет назад курса на сплочение и совместное развитие стран в рамках Союзного государства.

Также Лукашенко указал, что за прошедшие годы Белоруссией и Россией пройден значительный путь, по глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве.

"Среди общих достижений - совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС", - добавил он.