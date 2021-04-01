Захарова: Россия подготовит ответ на санкции Канады

"РФ не оставит нынешний выпад Оттавы без должного ответа, он сейчас готовится", - отметила дипломат.
"Рецепт здесь один: нужно расстаться с иллюзиями, что жителей Крыма, которые проголосовали за то, чтобы вернуться в родную гавань, можно заставить отказаться от своего исторического выбора. Попытки канадских властей диктовать суверенным странам, как они должны жить, какие ценности они должны выбирать и ими руководствоваться, подрывают репутацию самой Канады, ввергая ее в конфронтацию со все большим числом значимых международных игроков", - резюмировала Захарова.