Захарова: Россия подготовит ответ на санкции Канады

В понедельник Канада ввела новые санкции против РФ, добавив в свой санкционный список еще два физлица и четыре компании, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. По мнению Оттавы, Москва также якобы нарушает права людей, проживающих в Крыму, и незаконно заселяет полуостров российскими гражданами. В канадском МИД добавили, что Канада по мере необходимости будет и дальше вводить санкции в отношении РФ из-за ситуации в Крыму.