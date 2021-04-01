Лавров: противостояние России с Западом достигло дна

Сергей Лавров считает, что отношения между Россией и Западом стабилизируются. По словам министра, Москва готова возрождать связи с Брюсселем, если последует ответ. Также Лавров назвал слова Джо Байдена
о Владимире Путине
возмутительными и беспрецедентными. Глава МИД подчеркнул, что американский президент не ответил на предложение Путина обсудить инцидент в прямом эфире. По словам Лаврова, вопрос о возвращении российского посла Анатолия Антонова
в США будет решать Путин. Также глава МИД заявил, что России и Китаю не нужен военный союз, подобный НАТО
. Отношения между странами, по его словам, совсем другие.