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Лавров: противостояние России с Западом достигло дна

РИА "ФедералПресс"иещё 1
6 часов назад
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что противостояние России и Запада достигло дна. Такое заявление он сделал на передаче «Большая игра» на Первом канале.
Лавров: противостояние России с Западом достигло дна
Фото: mid.rumid.ru
«Конфронтация достигла дна. В глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности», – заявил Лавров.
Сергей Лавров считает, что отношения между Россией и Западом стабилизируются. По словам министра, Москва готова возрождать связи с Брюсселем, если последует ответ. Также Лавров назвал слова Джо Байдена о Владимире Путине возмутительными и беспрецедентными. Глава МИД подчеркнул, что американский президент не ответил на предложение Путина обсудить инцидент в прямом эфире. По словам Лаврова, вопрос о возвращении российского посла Анатолия Антонова в США будет решать Путин. Также глава МИД заявил, что России и Китаю не нужен военный союз, подобный НАТО. Отношения между странами, по его словам, совсем другие.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Лавров призвал отказаться от западных платежных систем.
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