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Министр строительства Самарской области покинул свой пост

ИА Regnumиещё 6
1 час назад
Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев написал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.
Министр строительства Самарской области покинул свой пост
Фото: пресс-служба СГДпресс-служба СГД
Сообщается, что исполняющим обязанности руководителя данного министерства назначен заместитель министра строительства Сергей Пичушкин.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области назначен новый министр спорта.
Политика,ИА REGNUM,Самарская Область,
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