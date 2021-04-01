На протесты против Познера в Тбилиси Захарова ответила песней из мультика

Вчера, как сообщал «Рамблер», Познер прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день своего рождения. Десятки людей окружили отель, в котором он остановился, закидали здание яйцами и потребовали, чтобы Познер покинули страну, потому что не признает ее территориальную целостность. Не позже чем сегодня утром телеведущий вернулся в Москву.