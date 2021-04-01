В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

На протесты против Познера в Тбилиси Захарова ответила песней из мультика

Артём Кульша
35 минут назад
Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в своем фейсбуке, что в некоторых странах пути развития демократии принимают нецивилизованные формы.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Познер прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день своего рождения. Десятки людей окружили отель, в котором он остановился, закидали здание яйцами и потребовали, чтобы Познер покинули страну, потому что не признает ее территориальную целостность. Не позже чем сегодня утром телеведущий вернулся в Москву.
Ночью журналист Максим Юсин опубликовал в своем фейсбуке видеозапись акции с подписью: «Великодушные и благородные жители Тбилиси проявляют знаменитое грузинское гостеприимство, от всего сердца приветствуя на своей земле 87-летнего Познера». Захарова репостнула эту публикацию.
«Пути демократии нецивилизованы: идем дорогой трудной мы в город изумрудный», — написала она в подписи.
В июне-августе 2019-го в Тбилиси проходили акции протеста с требованием отставки ряда чиновников. Поводом для них стало выступление депутата Государственной думы Сергея Гаврилова с места спикера парламента в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. В итоге должности лишился спикер парламента.
Политика,Видео,Сергей Гаврилов,Мария Захарова,Госдума,МИД,Тбилиси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители