Правительство ограничило выплаты некоторым россиянам

Правительство утвердило новый порядок назначения пособий на детей от 3 до 7 лет. Он вступил в силу 1 апреля. Вводится "правило нулевого дохода" — ограничение на выплаты семьям без легальных доходов, также власти будут учитывать при назначении пособия имущество россиян. Об этом сообщает "Коммерсант".

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Пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Показатель будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. В 2020 году пособие назначалось в размере 50% от прожиточного минимума. Теперь показатель будет выше, если при назначении пособия доход семьи не достигает прожиточного минимума. Ребенок до 23 лет будет учитываться в составе семьи, если он проходит очное обучение. В составе доходов не будет учитываться компенсационная выплата, которую выплачивают родителям для ухода за детьми с инвалидностью.

"Правило нулевого дохода" предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами, говорится в сообщении правительства.