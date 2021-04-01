Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с распространением COVID-19 в России улучшается в последние недели, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко . При этом он подчеркнул, что для предотвращения третьей волны коронавируса гражданам РФ необходимо соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться. Между тем в Кремле с осторожным оптимизмом следят за динамикой по COVID-19, заметил Дмитрий Песков

Фото: АГН «Москва» © Сандурская Софья АГН «Москва» © Сандурская Софья

В России в последние недели улучшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно против коронавирусной инфекции. И профилактикой третьей волны является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация», — сказал Мурашко.

Министр также указал, что за этот период увеличились темпы поставок вакцины в субъекты РФ.

«Мы видим, что развёрнутое количество вакцинальных пунктов сегодня в стране — 4,5 тысячи стационарных и более 1,5 тысячи мобильных. Сейчас самое главное — наполнять больничную сеть достаточным объёмом вакцины, что, в общем, сегодня промышленность и делает, наращивая объём», — подчеркнул он.

В свою очередь, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина выступила с призывом к россиянам. По её мнению, гражданам нужно вакцинироваться как можно скорее.

«Я просто хочу сказать, что ни одна вакцина не доходит до человека, если она не прошла жернова, очень строгие жернова всё той же доказательной медицины, всё тех же регуляторных органов. Поэтому совершенно авторитетно могу заявить, что все три вакцины эффективны и безопасны», — подчеркнула она.

В России процесс регистрации на данный момент прошли три вакцины: «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также «КовиВак» за авторством Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН . Первые две уже вышли в гражданский оборот, в то время как третья сейчас проходит процедуру контроля качества.

«У нас очень жёсткая система по выходу для использования. Это действительно одна из лучших систем в мире сегодня по контролю качества», — заметил Мурашко.

Глава Минздрава России сообщил, что первые партии «КовиВака» выйдут в гражданский оборот в первой декаде апреля.

В то же время в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы сообщили, что всего около 1 тыс. человек, сделавших прививки от COVID-19 в столице, впоследствии всё же заболели коронавирусом.

«Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около 0,1%», — приводит текст сообщения ТАСС.

Позитивная динамика в борьбе с COVID-19 является поводом для осторожного оптимизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что никто не говорит о победе над коронавирусом. По его словам, «угроза сохраняется».

Между тем в плановый режим работы, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, возвращается российская система здравоохранения. Так, постепенно восстанавливаются процедуры диспансеризации населения и профосмотры.

В России за минувшие сутки выявили 8275 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество зарегистрировано в Москве (1286), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (584).

За прошедшие 24 часа выздоровели 10 176 пациентов, 408 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 4 545 095. За всё время выздоровели 4 166 172 человека, скончались 98 850.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 120,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 491 тыс. человек

Ситуация с COVID-19 в мире

Вечером 31 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении локдауна на все департаменты страны в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Так, все сотрудники переводятся на удалённую работу, закрываются детские сады и общеобразовательные учреждения, занятия будут проходить в дистанционном формате.

Ранее карантин действовал в 19 регионах. Новые меры вступят в силу 3 апреля и будут действовать на протяжении четырёх недель.

В столице Украины с 5 апреля и по меньшей мере до 16 апреля общественный транспорт переводится на режим спецпропусков для пассажиров, а школы и детские сады прекращают работу. При этом заведения общественного питания смогут выдавать заказы исключительно навынос или для доставки.

«Медицинская система захлёбывается. У нас много болеет и медиков. А пациентам кто-то должен помогать? Врачи и медсёстры по двое суток не выходят из отделений. Они уже валятся с ног», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, в Молдавии для снижения уровня распространения COVID-19 вводится режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая.