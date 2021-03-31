Путин потребовал от чиновников ответственного отношения к бюджету

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предсказал возможный бюджетный кризис в некоторых российских регионах. Его наступление может быть связано с тем, что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса доходы региональных бюджетов резко снизились, а расходы выросли из-за мер поддержки экономики. В нынешнем году ожидается сокращение субсидий из федерального центра, которые помогли избежать еще больших проблем в 2020-м.