Путин потребовал от чиновников ответственного отношения к бюджету

Так президент прокомментировал слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера
о том, что субъекты с большим коммерческим долгом не получили соответствующий объем реструктуризации и «оказались в ловушке». Путин напомнил, что некоторые руководители регионов, «имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали». Они предпочитали «по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый коммерческий долг», заключил президент.