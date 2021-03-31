В прошлом году в середине апреля Путин из-за пандемии своим указом продлил до 1 августа срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год. Однако, как ранее сообщил Песков, в этом году сроки переноситься не будут. Декларации должны быть опубликованы, как правило, это происходит через 2-3 недели.